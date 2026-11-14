Четыре человека пострадали в Запорожской области вследствие украинских атак

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Четыре человека получили ранения в Каменско-Днепровском муниципальном округе (Запорожская область) в результате украинских атак, сообщила администрация округа в субботу.

"В результате ударов пострадали 4 человека, трое из которых - сотрудники скорой медицинской помощи: водитель и два фельдшера. Еще один пострадавший - житель 1988 года рождения", - говорится в канале администрации в Max.

В администрации подчеркнули, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Кроме того, в результате атак повреждены два частных дома и два автомобиля, включая машину "скорой помощи".