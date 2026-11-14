Задержан подозреваемый в убийстве спортсмена возле банкетного зала в Махачкале

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - отрудниками правоохранительных органов задержан подозреваемый в убийстве призера чемпионата России по самбо на территории одного из банкетных залов в Махачкале, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Дагестану в субботу.

"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан житель города Махачкалы, подозреваемый в совершении указанного преступления. В отношении него проводятся необходимые следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В СУ СКР уточнили, что после выстрела подозреваемого из огнестрельного оружия в ходе конфликта пуля попала в височную область головы спортсмена.

Как сообщалось, конфликт между местным жителем и призером чемпионата России по самбо произошел в субботу на территории банкетного зала "Маракеш", где проходила свадьба.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).