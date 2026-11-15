В Минспорта заявили, что действия IIHF и Канады требуют жесткой реакции МОК

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России (ОКР) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с жалобой на Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) в связи с отказом обеспечить участие молодежной сборной России в чемпионате мира 2027 года, заявил глава Минспорта и ОКР Михаил Дегтярев.

"Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования", - написал министр у себя в Telegram.

По его мнению, "единственным правомерным решением было бы перенести турнир из Канады в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных, включая российскую".

"Считаем аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными. Федерация длительное время придерживалась заведомо дискриминационной позиции в отношении России вопреки решению собственного арбитражного органа. Решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым и предсказуемым. У IIHF было достаточно времени, чтобы заблаговременно проработать возможность переноса соревнований", - заявил Дегтярев.

Он напомнил, что ранее в пятницу российская сторона уже потребовала принять меры в отношении Национального олимпийского комитета Канады и Федерации хоккея Канады.

Хоккеисты российской молодежной сборной не смогут выступить на чемпионате мира в Канаде из-за позиции принимающей стороны, сообщили в воскресенье в IIHF.

"IIHF подтверждает, что из-за позиции и ограничений, официально озвученных канадским правительством, молодежная сборная России не сможет принять участие в молодежном чемпионате мира по хоккею", - указано в сообщении на сайте организации.

В федерации отметили, что "тщательно изучили возможность проведения турнира в другом месте", однако приняли решение, что Канада все же останется принимающей страной.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить российские сборные к чемпионатам мира 2027 года и другим международным турнирам, начиная с чемпионата мира среди юниоров. Несколько европейских хоккейных федераций, включая Швецию, Финляндию, Чехию и Латвию, заявили, что их команды откажутся от участия в матчах с Россией.

В свою очередь премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что России не разрешат участвовать в чемпионате мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Канаде в декабре. Он добавил, что это решение Канада принимает самостоятельно.