Поиск

Два человека пострадали в Махачкале из-за последствий сильного ветра

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали после падения в Махачкале части крыши здания и дерева в одном из парков города, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана в воскресенье.

"Предварительно, 15 ноября в Махачкале в результате сильного ветра металлический лист с крыши многоэтажного здания упал на прохожего. Прокуратура Советского района Махачкалы также проводит проверку в связи с травмированием мужчины в результате падения дерева в парке им. 50-летия Октября в Махачкале", - говорится в сообщении.

Городская мэрия в своем канале в мессенджере Мах сообщает, что пострадавший при падении дерева местный житель госпитализирован.

"Мужчину, пострадавшего в результате падения дерева в Махачкале, доставили в одну из городских клиник. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь и особый уход", - отмечается в сообщении.

В администрации города добавили, что городские службы с утра 15 ноября устраняют последствия непогоды - распиливают и вывозят деревья, упавшие из-за сильного ветра.

В Главном управлении МЧС России по Дагестану уточнили, что пострадавший при падении металлического листа мужчина госпитализирован в одно из медучреждений Махачкалы.

"Очевидцы помогли пострадавшему, он госпитализирован в РОТЦ Махачкалы, состояние стабильное", - информирует МЧС.

В главке спасательного ведомства также сообщили о падении из-за сильного ветра нескольких деревьев в Махачкале, Каспийске и Избербаше. Кроме того, в Махачкале произошло падение штукатурки с одного из домов на автомобили. Обошлось без пострадавших.

В воскресенье спасатели предупредили о сильном ветре до 20 м/с на территории Дагестана 15-16 ноября.

МЧС России Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение пассажирских поездов восстановлено в Ростовской области

Что произошло за день: воскресенье, 15 ноября

В ДНР сообщили о серьезных повреждениях энергосистемы республики

Личным фондам запретят применять упрощенную систему налогообложения

Минфин согласился применять передачу ЦБ в ФНС данных о переводах физлиц только с 2027 г.

 Минфин согласился применять передачу ЦБ в ФНС данных о переводах физлиц только с 2027 г.

Норму обязательной продажи произведенных нефтепродуктов предложили рассчитывать за 3 мес.

 Норму обязательной продажи произведенных нефтепродуктов предложили рассчитывать за 3 мес.

Провайдер Beget подвергся DDoS-атаке

Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА в Нижнекамске

Норма о налогообложении ПВЗ маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в НК

 Норма о налогообложении ПВЗ маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в НК

В МИД РФ считают тупиковыми идеи о перемирии на Украине для переговоров

 В МИД РФ считают тупиковыми идеи о перемирии на Украине для переговоров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12989 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4146 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов