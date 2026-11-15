Два человека пострадали в Махачкале из-за последствий сильного ветра

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали после падения в Махачкале части крыши здания и дерева в одном из парков города, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана в воскресенье.

"Предварительно, 15 ноября в Махачкале в результате сильного ветра металлический лист с крыши многоэтажного здания упал на прохожего. Прокуратура Советского района Махачкалы также проводит проверку в связи с травмированием мужчины в результате падения дерева в парке им. 50-летия Октября в Махачкале", - говорится в сообщении.

Городская мэрия в своем канале в мессенджере Мах сообщает, что пострадавший при падении дерева местный житель госпитализирован.

"Мужчину, пострадавшего в результате падения дерева в Махачкале, доставили в одну из городских клиник. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь и особый уход", - отмечается в сообщении.

В администрации города добавили, что городские службы с утра 15 ноября устраняют последствия непогоды - распиливают и вывозят деревья, упавшие из-за сильного ветра.

В Главном управлении МЧС России по Дагестану уточнили, что пострадавший при падении металлического листа мужчина госпитализирован в одно из медучреждений Махачкалы.

"Очевидцы помогли пострадавшему, он госпитализирован в РОТЦ Махачкалы, состояние стабильное", - информирует МЧС.

В главке спасательного ведомства также сообщили о падении из-за сильного ветра нескольких деревьев в Махачкале, Каспийске и Избербаше. Кроме того, в Махачкале произошло падение штукатурки с одного из домов на автомобили. Обошлось без пострадавших.

В воскресенье спасатели предупредили о сильном ветре до 20 м/с на территории Дагестана 15-16 ноября.