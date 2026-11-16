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Главы МИД стран ЕС обсудят в Брюсселе Украину, Ближний Восток и арктическую стратегию союза

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главными темами повестки заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник будут Украина, Ближний Восток и европейская стратегия для Арктики.

По украинскому вопросу, как следует из подготовительных материалов к министерской встрече, особое внимание будет уделено двум аспектам: повышению устойчивости Украины в преддверии зимы и "продолжающимся гибридным атакам", которые в ЕС периодически приписывают России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступит перед главами МИД стран ЕС в начале встречи. Он "представит обзор ситуации на местах и расскажет о наиболее неотложных потребностях Украины". В ходе последующей дискуссии в формате 27 государств-членов ЕС министры сосредоточатся на укреплении устойчивости Украины как в зимний период, так и в долгосрочной перспективе, сделав особый акцент на энергетической инфраструктуре.

Также ожидается обсуждение вопросов экономической и финансовой безопасности, в частности, в контексте осложнения ситуации в Черном море и ее влияния на экспорт украинского зерна. Будет подчеркнута "важность сохранения и наращивания военной и финансовой поддержки Украины". Речь пойдет о том, каким образом государства-члены ЕС в координации с институтами Евросоюза могут усилить адресную помощь наиболее уязвимым секторам Украины, таким как энергетика, теплоснабжение, водоснабжение и санитария, а также транспорт и судоходные маршруты в Черном море, "в соответствии с приоритетами, обозначенными самой Украиной".

"Совет ЕС также затронет тему недавней эскалации гибридных инцидентов в Европе, включая атаки на объекты авиасообщения, супермаркеты и центры переливания крови", - сказано в материалах к совещанию.

В целях дальнейшей поддержки Украины министры, как ожидается, одобрят выделение девятого транша в рамках фонда для Украины, что станет "крупнейшей на сегодняшний день выплатой по этому механизму".

Планируется расширить санкционные списки по РФ, включив в них новых физических и юридических лиц.

Кроме того, "в свете последних событий на дипломатическом треке" совет обсудит "возможные подходы ЕС к завершению войны, а также способы обеспечения надлежащего учета интересов Евросоюза в дискуссиях, определяющих архитектуру европейской безопасности".

Рассмотрение ситуации на Ближнем Востоке будет сосредоточено главным образом на Сирии.

"Несмотря на значительное улучшение обстановки в этой стране, процесс политического перехода и обеспечения безопасности остается хрупким. Совет подведет итоги отношений между ЕС и Сирией после первого политического диалога высокого уровня, состоявшегося в мае 2026 года, и рассмотрит перспективы дальнейшего развития двустороннего партнерства, в том числе возможные шаги в направлении подписания соглашения об ассоциации", - говорится в материалах к министерскому совещанию.

Министры также обсудят "необходимость поддержки политического перехода в Сирии и ее экономического восстановления и рассмотрят пути расширения участия ЕС в содействии политическим реформам, укреплению государственных институтов, восстановлению экономики и обеспечению региональной стабильности"

По разделу "Разное" глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и член Еврокомиссии по международному партнерству Йозеф Сикела представят новую стратегию ЕС в отношении Арктики, принятую 20 октября, а также расскажут о дальнейших шагах по ее реализации. "Стратегия определяет подход к углублению партнерских отношений ЕС со странами и народами Арктического региона с учетом новых геополитических вызовов и угроз безопасности, с которыми сталкивается этот регион", - сказано в материалах к совещанию.

За заседанием Совета ЕС по иностранным делам последует вторая министерская встреча, посвященная вопросам межрегиональной безопасности и взаимосвязанности. Цель этой встречи - продолжить обсуждение безопасности в Черноморском регионе, а также рассмотреть текущие и перспективные возможности для реализации проектов по развитию взаимосвязанности в рамках Транскаспийского транспортного коридора в развитие первой встречи, состоявшейся 20 октября 2025 года. "В мероприятии примут участие министры из стран Южного Кавказа, Центральной Азии, Молдавии, Турции и Украины", - сообщили в Брюсселе.

Ближний Восток Евросоюз Кая Каллас
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