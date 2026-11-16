Мишустин выступит на форуме "Сделано в России"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 16 ноября выступит на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщили в пресс-службе правительства.

Тема пленарной дискуссии - "Рост в условиях мирового шторма. Будущее российского технологического экспорта".

Кроме того, председатель правительства осмотрит экспозицию форума.

Вместе с Мишустиным в мероприятиях примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.