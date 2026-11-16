РФ и Грузия возобновляют прямой диалог на уровне спецпредставителей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Москва уже установила контакт с новым спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) РФ.

"Контакт с Георгием Зурабашвили нами установлен. Его российский визави определен - это курирующий южнокавказское направление заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Россия неизменно выступает за выстраивание прагматичных и взаимовыгодных отношений с Грузией", - пояснили изданию в ведомстве.

В МИД РФ добавили, что переговорщики сосредоточатся на прикладных задачах - расширении торговли, туризма, транспортного сообщения и культурных обменов. По ряду направлений работа уже идет: например, представители аграрных ведомств пытаются упростить взаимные поставки сельхозпродукции, уточняется в статье.

Газета напоминает, что власти Грузии в конце октября назначили нового специального представителя по связям с Россией - им стал первый заместитель министра иностранных дел страны Георгий Зурабашвили. Эта должность оставалась вакантной с весны 2024 года, и теперь Тбилиси решил возобновить прямой диалог с Москвой. Россия поддерживает этот шаг и рассчитывает, что это назначение придаст импульс двусторонним отношениям, сообщили изданию в МИД РФ.