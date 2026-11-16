Пять дронов сбили над Ярославской областью

Сняты ограничения на выезде из Ярославля в Москву

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Над Ярославской областью уничтожили пять беспилотников, открыт перекресток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, сообщил глава региона Михаил Евраев в понедельник.

"Силами РЭБ на территории Ярославской области нейтрализовано 5 вражеских беспилотников", - написал Евраев в своем канале в Мах.

Он добавил, что "в Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято", автомобильное движение в сторону Москвы восстановлено.

"Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается", - проинформировал глава региона.