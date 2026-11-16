Почти 20 землетрясений произошло на Камчатке за неделю

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сейсмологи за минувшую неделю зарегистрировали 19 наиболее заметных землетрясений, произошедших у берегов Камчатки и на ее территории, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по региону.

"С 9 по 15 ноября поступала официальная информация о 19 сейсмособытиях, одно из которых ощущалось в населенных пунктах региона силой до двух баллов", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, неделей ранее возле Камчатки произошло 11 землетрясений, одно из которых ощущалось в населенных пунктах силой до двух баллов.