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Почти 20 землетрясений произошло на Камчатке за неделю

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сейсмологи за минувшую неделю зарегистрировали 19 наиболее заметных землетрясений, произошедших у берегов Камчатки и на ее территории, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по региону.

"С 9 по 15 ноября поступала официальная информация о 19 сейсмособытиях, одно из которых ощущалось в населенных пунктах региона силой до двух баллов", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, неделей ранее возле Камчатки произошло 11 землетрясений, одно из которых ощущалось в населенных пунктах силой до двух баллов.

МЧС России Камчатка
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