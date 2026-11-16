Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Движение транспорта от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто, сообщил глава региона Михаил Евраев в понедельник.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал Евраев в своем канале в Мах.

Он также отметил, что работа подразделений Министерства обороны РФ и силовых ведомств продолжается.