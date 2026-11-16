Двухэтажный склад горит в Барнауле
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Двухэтажное складское здание загорелось в Барнауле на улице Ткацкой, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Алтайскому краю.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения первого отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. В ликвидации пожара задействованы 56 человек личного состава и 15 единиц техники, работают пять звеньев газодымозащитной службы.
Люди из здания вышли.
Информация уточняется, отмечается в сообщении.