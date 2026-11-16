Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник умеренно снижается на фоне проседающей нефти (январский фьючерс на Brent опустился к $95,4 за баррель) и угроз ЕС ввести новые антироссийские санкции; сдерживающим фактором выступают ожидания продолжения переговоров по украинскому урегулированию и предстоящего 18-19 ноября саммита АТЭС, где ожидается трехсторонняя встреча глав России, США и Китая.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2509,2 пункта (-0,1%), индекс РТС - 962,14 пункта (-0,1%) при смешанной динамике blue chips. Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "ВК" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), но подросли акции "ФосАгро" (+1,5%), АФК "Система" (+0,9%), "Яндекса" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 ноября, составляет 82,1516 руб. (-82,87 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-0,3%), "Хэдхантера" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Т-Технологий" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "РусАла" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила вечером в пятницу, что Евросоюз выступает за продолжение давления на Россию, в частности, за счет введения дополнительных санкций. "Лучший способ усадить Россию за стол переговоров - это продолжать поддерживать Украину и оказывать максимальное давление на Россию, поэтому скоро мы представим наш 22-й пакет санкций", - сказала она на пресс-конференции в Дублине.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в воскресенье объявила о планах ввести в понедельник в рамках расширения антироссийских санкций ограничения против банков и компаний, имеющих отношение к судоходству. "В понедельник Совет ЕС на уровне главе МИД должен одобрить новые антироссийские санкции, в том числе против банков, покупателей и компаний, поддерживающих "теневой флот", - написала она в соцсети X.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил в пятницу, что участие ЕС в переговорах по украинскому урегулированию должно осуществляться силами команды, как это происходит и у других сторон этого процесса.

Агентство Bloomberg сообщило в пятницу со ссылкой на неназванного представителя Евросоюза, что европейская делегация на переговорах по Украине будет состоять из представителей ЕС, Франции, ФРГ, Италии, Польши, а также Великобритании. По словам источника, речь будет идти о переговорах на "'экспертном уровне".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в субботу, что Москва не будет ставить условия по переговорной группе от Европы в рамках украинского урегулирования. Он также отметил в интервью каналу "Юнашев Live", что России "было бы лучше пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу".

Президент США Дональд Трамп в ходе поездки в Китай на саммит АТЭС проведет трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома. Собеседник журналистов пояснил, что Трамп планирует поднять вопрос о сокращении ядерных арсеналов. "Мы не ожидаем, что будет заключено какое-то соглашение", - добавил он. В сообщениях СМИ отмечается, что встреча намечена на 19 ноября.

В то же время в Белом доме отметили, что двусторонней встречи Трампа с Путиным пока проводить не планируется.

Песков подтвердил журналистам в субботу, что встреча лидеров России, Китая и США пройдет 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС, договоренность об этом достигнута.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер написал в субботу в соцсети X, что стороны украинского конфликта понимают, что для его урегулирования будут необходимы компромиссы. По словам Кушнера, "между теми из нас, кто нацелен на поиск решений, продолжается серьезная работа".

По словам Кушнера, НАТО останется ключевым элементом обеспечения европейской безопасности, однако ее предстоит дополнить некоторыми усиленными механизмами по коммуникации, мерами по предотвращению конфликтов, взаимной деэскалации. Также речь идет о практических мерах по решению спорных ситуаций до того, как они превратятся в конфликты, написал он в соцсети X.

По этой причине, по мнению Кушнера, важно участие европейских стран в переговорах по решению украинского кризиса. Он заверил, что президент США Трамп поддержит только такое соглашение, "которое усилит безопасность Украины и Европы, а также - снизит вероятность возникновения конфликтов в будущем".

Песков в воскресенье в интервью ИС "Вести" заявил, что украинское урегулирование неотрывно связано с новой европейской архитектурой безопасности, это две составные вещи, и ни одна без другой существовать не сможет.

В то же время Песков отметил, что европейцы пока не демонстрируют единство. "Они просто из-за своей разобщенности не могут вовремя принимать какие-то решения. Это все тормозит. Найдут ли они возможность и силы в себе все-таки прийти к какому-то единому знаменателю и действовать быстро, - посмотрим. Пока нет", - заявил он.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в воскресенье в интервью ИС "Вести", что переговорная линия РФ по Украине будет выстроена так, чтобы достигать целей специальной военной операции, сформулированных российским президентом летом 2024 года.

В июне 2024 году на коллегии МИД РФ Владимир Путин заявил, в частности, о необходимости для Украины объявить о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО.

По мнению Лаврова, позиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что для переговоров по Украине необходимо перемирие, - тупиковая. "Заявлять, как это делает Урсула фон дер Ляйен, что сначала перемирие и только потом любые разговоры о европейской безопасности, или как Кая Каллас, что мы не поддержим урегулирование, которое будет учитывать интересы России, - это абсолютно тупиковые размышления, и надеюсь, что все это понимают", - сказал Лавров.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС в конце минувшей недели взяли курс на октябрьские максимумы 2543 пункта и 994 пункта соответственно. Достижение указанных значений на новой неделе станет возможным в случае поступления новых обнадеживающих геополитических сигналов по украинскому кризису.

Инвесторы ждут даты следующего раунда трехсторонних переговоров, а также саммита АТЭС и встречи лидеров России, США и КНР. Ближайшие дни также будут богаты на корпоративные драйверы и могут отметиться объявлениями о новых промежуточных дивидендах за 2026 год, напомнила аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым также полагает, что поддержку рынку акций оказало возобновление переговоров между Россией, Украиной и США, а также ожидания продолжения дипломатического диалога с участием представителей Европы. "Снижение геополитической неопределенности и надежды на дальнейший прогресс в урегулировании конфликта поддерживают позитивные настроения инвесторов и способствуют росту российских акций", - полагает аналитик.

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме на прошлой неделе протестировал уровень сопротивления 2523 пункта. Индикатор может пойти выше на хороших новостях, до уровня сопротивления 2625 пунктов. Однако при ухудшении настроений индекс может спуститься к уровню поддержки 2427 пунктов, считает Гудым.

В США в прошлую пятницу просели индексы акций S&P 500 (-0,4%) и Nasdaq (-0,9%) под давлением акций технологических компаний из-за скандала в Nvidia, но подрос индекс Dow (+0,1%). За неделю индексы прибавили более 2%.

Акции Nvidia в пятницу подешевели на 2%, а по итогам недели чипмейкер потерял около 13%, продемонстрировав снижение шестую неделю подряд - самый длительный период падения с октября 2012 года. Главный исполнительный директор компании Дженсен Хуан ушел в отставку вслед за разоблачением его внебрачных связей, в том числе отношений с предпринимательницей, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Аналитики BofA Global Research заявили, что теперь ожидают повышения Федеральной резервной системой процентной ставки еще на 25 базисных пунктов в январе 2027 года в дополнение к ранее прогнозировавшимся подъемам в декабре и марте. Пересмотр последовал за публикацией в четверг индекса потребительских цен (CPI) за октябрь, который оказался выше предположений, что усилило ожидания дальнейшего роста стоимости заимствований.

Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид в ходе мероприятия в выходные сказал, что инфляция в стране находится "на некомфортном уровне, превышая целевой показатель в 2%, и движется в неверном направлении".

Между тем в пятницу стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в октябре увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца, тогда как опрошенные Trading Economics в среднем предполагали подъем на 0,4%.

В Азии утром в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, австралийский индекс ASX - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 3,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,04-0,6% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены также снижаются.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 07:03 по Москве составила $95,39 за баррель (-0,5% и +0,02% в пятницу), декабрьская цена фьючерса на WTI - $88,46 за баррель (-0,1% и -0,2% в пятницу).

В Ормузском проливе два нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись при движении по не согласованному с Ираном маршруту, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на сообщение ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В КСИР также сообщили, что затем еще два танкера, которые пытались проследовать по тому же маршруту, отреагировали на предупреждения иранского центра управления движением в проливе и вернулись в акваторию Персидского залива.

Контакты Тегерана и Вашингтона пока не затрагивают вопросы, связанные с иранской ядерной программой, заявил в воскресенье представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Нет, мы сейчас вообще не находимся на таком этапе контактов. В нынешний период у нас не было дискуссий относительно ядерного вопроса", - приводит "Аль-Джазира" слова Багаи в ответ на вопрос, согласится ли Иран на временную приостановку обогащения урана или сокращение уровня обогащения в рамках потенциального соглашения с США.