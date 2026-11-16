Один человек погиб, трое спасены при пожаре на северо-западе Москвы

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные эвакуировали трех человек из горящего помещения в жилом доме на северо-западе столицы, один человек погиб, сообщила пресс-служба МЧС Москвы в понедельник.

"По адресу ул. Габричевского, д. 10, кв. 3 (...) происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что пожарным удалось спасти трех человек. Пожар ликвидирован, погиб один человек, уточнили в ведомстве.