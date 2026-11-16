Активность медведей идет на спад в Алтайском крае

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сигналов от местных администраций о выходах хищников к населенным пунктам в Алтайском крае стало меньше, активность медведей идет на спад, сообщает краевое министерство природных ресурсов и экологии.

"Косолапые в регионе постепенно уходят в зимнюю спячку - по своим природным ритмам им уже пора отдыхать. При этом единичные случаи выхода хищников все еще фиксируются, но такие ситуации оперативно отрабатываются специалистами", - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник на въезде в Бийск очевидцы увидели медведя. На место незамедлительно выехала специализированная группа, в нее вошли представители охотпользователя, опытные охотники-медвежатники, охотничий инспектор и сотрудники ОВД. У группы были все необходимые разрешительные документы для принятия мер в случае угрозы. Сейчас на месте организовано дежурство: специалисты контролируют территорию, чтобы не допустить повторного появления дикого животного в населенном пункте.

В целом вопрос по обеспечению безопасности жителей и туристов остается в зоне особого внимания. В районах, где сохраняется возможность выходов медведей к людям, сформировано семь групп из числа наиболее опытных охотников - всего задействовано порядка 40 человек. Работу групп координируют государственные охотничьи инспекторы: они формируют маршруты дежурств и готовы оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации. Особое внимание уделяют популярным туристическим местам. Сотрудники особо охраняемых природных территорий следят за обстановкой на маршрутах. Если на туристической тропе обнаружат следы хищников, доступ для посетителей будет закрыт до момента подтверждения отсутствия опасности.

Ещё одно важное направление работы - мониторинг численности медведей. С установлением постоянного снежного покрова специалисты проведут учет медведей-шатунов: на снегоходах обследуют территории вблизи населенных пунктов, будут искать животных и их следы, чтобы при необходимости принять меры. А весной пройдет так называемый учет медведей на берлогах. Его проводят по следам и характерным признакам пребывания животных, фиксируют расположение берлог и оценивают состояние зверей - это помогает понять, насколько благополучно медведи пережили зиму, и спрогнозировать их поведение в новом сезоне.