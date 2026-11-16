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Над Калужской областью с вечера воскресенья сбили 44 беспилотника

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о 44 беспилотниках, уничтоженных над пятью муниципальными округами региона и окраине Калуги в понедельник.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 44 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - говорится в сообщении.

По его информации, пострадавших и разрушений нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Калужская область Владисла Шапша
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