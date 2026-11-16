Поиск

В Краснодарском крае число пострадавших от атаки БПЛА выросло до шести

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Северском районе Кубани число пострадавших в результате ночной атаки БПЛА увеличилось до шести человек, сообщил глава районной администрации Алексей Чеверев.

"Сегодня ночью в Северском районе на протяжении более 5 часов отражалась атака украинских беспилотников. Есть повреждения жилых домов в станице Северской. По предварительной информации, шестеро пострадавших, в том числе - ребенок", - написал он в мессенджере.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что в числе пострадавших двое несовершеннолетних. Двоих взрослых и одного ребенка госпитализировали, еще троим оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Обломки БПЛА обнаружили по 19 адресам в станице Северской и Дербентской, а также в поселке городского типа Ильском. В отдельных случаях повреждены кровля, навесы и остекление частных домовладений.

Ранее оперштаб Кубани сообщал, что в Северском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали три человека, в том числе ребенок. В Ильском случился пожар на предприятии.

Кубань Северский район Алексей Чеверев Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры РФ не получало просьб операторов разрешить использовать ЦОДы за рубежом

 Минцифры РФ не получало просьб операторов разрешить использовать ЦОДы за рубежом

Правительство выделило более 3 млрд руб. на завершение строительства Ил-114-300

Гражданина РФ и Украины арестовали в Крыму за передачу СБУ сведений о Черноморском флоте

Правительство РФ утвердило постановление о создании ТОР "Колыма"

 Правительство РФ утвердило постановление о создании ТОР "Колыма"

Движение по Крымскому мосту ограничено после удара ВСУ

Четыре поезда задерживаются в сообщении с Крымом

Ростовский губернатор сообщил о четырех пожарах на предприятиях

 Ростовский губернатор сообщил о четырех пожарах на предприятиях

Трое человек пострадали в результате падения обломков БПЛА на Кубани

Хуситы ведут наступление на временную столицу Йемена Аден

Движение пассажирских поездов восстановлено в Ростовской области

 Движение пассажирских поездов восстановлено в Ростовской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 13002 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов