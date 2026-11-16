В Краснодарском крае число пострадавших от атаки БПЛА выросло до шести

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Северском районе Кубани число пострадавших в результате ночной атаки БПЛА увеличилось до шести человек, сообщил глава районной администрации Алексей Чеверев.

"Сегодня ночью в Северском районе на протяжении более 5 часов отражалась атака украинских беспилотников. Есть повреждения жилых домов в станице Северской. По предварительной информации, шестеро пострадавших, в том числе - ребенок", - написал он в мессенджере.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что в числе пострадавших двое несовершеннолетних. Двоих взрослых и одного ребенка госпитализировали, еще троим оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Обломки БПЛА обнаружили по 19 адресам в станице Северской и Дербентской, а также в поселке городского типа Ильском. В отдельных случаях повреждены кровля, навесы и остекление частных домовладений.

Ранее оперштаб Кубани сообщал, что в Северском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали три человека, в том числе ребенок. В Ильском случился пожар на предприятии.