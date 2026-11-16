Право кабмина использовать резервный фонд в цифровых рублях ограничат 2027 годом

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ сможет использовать средства резервного фонда с применением цифрового рубля только в 2027 г., эту норму перенесли из поправок в Бюджетный кодекс (БК) в законопроект об особенностях исполнения бюджета РФ в 2027 г.

"Установить, что в 2027 г. правительство РФ вправе принимать решения об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ с применением цифрового рубля", - говорится в поправках, опубликованных в электронной базе данных парламента.

Правительство изначально предлагало закрепить эту возможность в Бюджетном кодексе на постоянной основе, но ко второму чтению норму о цифровом рубле исключили из поправок в ст. 81 БК и включили в законопроект об особенностях исполнения бюджета в 2027 г.

Перенести норму в законопроект об особенностях исполнения бюджета ранее предлагал комитет Госдумы по бюджету и налогам. "С учетом необходимости дополнительной оценки правоприменительной практики до выработки универсальных подходов к применению цифрового рубля в бюджетном процессе", - говорилось в заключении комитета.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, оператором платформы цифрового рубля является ЦБ. С 1 сентября 2026 г. принимать оплату цифровыми рублями обязаны крупнейшие банки и их клиенты - торговые компании с выручкой за прошедший год более 120 млн руб. С 1 сентября 2027 г. такая обязанность наступит для банков с универсальной лицензией и торговых компаний - их клиентов с выручкой за прошлый год более 30 млн руб., с 1 сентября 2028 г. - для банков с базовой лицензией и торговых компаний с годовой выручкой от 20 млн до 30 млн руб.