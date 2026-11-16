В Екатеринбурге дело о покалеченном на эскалаторе ребенке рассмотрят в закрытом режиме

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит в закрытом режим уголовное дело владельца ТЦ "Ботаника Молл" Ильи Борзенкова, в ТЦ которого на эскалаторе серьезно пострадал ребенок, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Сторона потерпевшего и сам подсудимый попросили рассмотреть дело в закрытом режиме.

"С учетом мнения участников процесса судебное заседание подлежит закрытию", - отметил судья.

В августе 2025 года мальчик 2022 года рождения в ТЦ "Ботаника Молл" присел на эскалатор и положил руку на ступеньку. Ручку затянуло в движущийся механизм, что привело к травматической ампутации.

Следствие считает, что владелец ТЦ "Ботаника Молл" Борзенков, желая избежать затрат на обслуживание эскалатора, не назначил ответственное лицо за организацию эксплуатации подъемника, не обеспечил устранение нарушений и неисправностей.

Борзенков обвиняется по п. в ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Борзенков был владельцем торговых сетей "Норд" и "Магнум", в 2006-2008 годах был вице-мэром Екатеринбурга.