Поиск

В Екатеринбурге дело о покалеченном на эскалаторе ребенке рассмотрят в закрытом режиме

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит в закрытом режим уголовное дело владельца ТЦ "Ботаника Молл" Ильи Борзенкова, в ТЦ которого на эскалаторе серьезно пострадал ребенок, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Сторона потерпевшего и сам подсудимый попросили рассмотреть дело в закрытом режиме.

"С учетом мнения участников процесса судебное заседание подлежит закрытию", - отметил судья.

В августе 2025 года мальчик 2022 года рождения в ТЦ "Ботаника Молл" присел на эскалатор и положил руку на ступеньку. Ручку затянуло в движущийся механизм, что привело к травматической ампутации.

Следствие считает, что владелец ТЦ "Ботаника Молл" Борзенков, желая избежать затрат на обслуживание эскалатора, не назначил ответственное лицо за организацию эксплуатации подъемника, не обеспечил устранение нарушений и неисправностей.

Борзенков обвиняется по п. в ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Борзенков был владельцем торговых сетей "Норд" и "Магнум", в 2006-2008 годах был вице-мэром Екатеринбурга.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры РФ не получало просьб операторов разрешить использовать ЦОДы за рубежом

 Минцифры РФ не получало просьб операторов разрешить использовать ЦОДы за рубежом

Правительство выделило более 3 млрд руб. на завершение строительства Ил-114-300

Гражданина РФ и Украины арестовали в Крыму за передачу СБУ сведений о Черноморском флоте

Правительство РФ утвердило постановление о создании ТОР "Колыма"

 Правительство РФ утвердило постановление о создании ТОР "Колыма"

Движение по Крымскому мосту ограничено после удара ВСУ

Четыре поезда задерживаются в сообщении с Крымом

Ростовский губернатор сообщил о четырех пожарах на предприятиях

 Ростовский губернатор сообщил о четырех пожарах на предприятиях

Трое человек пострадали в результате падения обломков БПЛА на Кубани

Хуситы ведут наступление на временную столицу Йемена Аден

Движение пассажирских поездов восстановлено в Ростовской области

 Движение пассажирских поездов восстановлено в Ростовской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 13002 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов