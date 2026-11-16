ВС указал на приоритет фактического места жительства должника в деле о банкротстве

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Дело о банкротстве гражданина может рассматриваться по месту его фактического проживания, если должник подал в регистрирующий орган недостоверные сведения о своем месте жительства, решил Верховный суд России.

К такому выводу пришла судебная коллегия по экономическим спорам ВС после рассмотрения вопроса о месте рассмотрения дела о несостоятельности Михаила Слипенчука, бывшего депутата Госдумы, предпринимателя, который несколько раз входил в список богатейших бизнесменов России по версии издания Forbes: в 2015 году он занял 148-ю строчку с состоянием в $600 млн.

Поводом для этого дела о несостоятельности стало поручительство Слипенчука по обязательствам бывшего старшего вице-президента банка ВТБ, бывшего сенатора Александра Тер-Аванесова. Соответствующий договор с ПАО "Промсвязьбанк" (с весны 2025 года - "Банк ПСБ") Слипенчук заключил в январе 2024 года, к этому моменту он уже был зарегистрирован по месту жительства в Еврейской автономной области, до этого "прописка" у него была в Бурятии.

В мае 2025 года Тер-Аванесов был признан банкротом, в реестр требований к нему был включен долг перед ПСБ в размере 1,88 млрд рублей. Спустя месяц Лефортовский райсуд Москвы взыскал аналогичную сумму со Слипенчука как с поручителя. В рамках исполнительного производства банк получил с поручителя 1,36 млн рублей, говорится в материалах дела.

После этого ПСБ обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве Слипенчука. Но суд передал дело на рассмотрение в Арбитражный суд Еврейской автономной области по ходатайству должника - по месту его регистрации. Апелляция с этим согласилась.

По общему правилу суды рассматривают дела о банкротстве граждан по месту их жительства. Но возможны исключения, в частности, если регистрация не совпадает с настоящим местом жительства и должник сменил ее незадолго до старта дела о несостоятельности.

В рассматриваемом случае суды исходили из того, что в Еврейской автономной области Слипенчук был зарегистрирован уже на момент оформления поручительства, кроме того, банк сам указывал этот адрес в иске о взыскании долга. Несостоятельными суды сочли доводы банка о том, что должник фактически проживает и осуществляет экономическую деятельность в Москве.

Однако СКЭС ВС, куда обратился ПСБ, с передачей дела из московского суда в Арбитражный суд Еврейской автономной области, не согласилась и отменила соответствующие акты судов. По ее мнению, дело должно рассматриваться в столице.

Коллегия напомнила, что заявление о признании гражданина банкротом подается в арбитражный суд по месту его жительства, под которым "понимается место, где он постоянно или преимущественно проживает" (пункт 1 статьи 20 Гражданского кодекса). Предполагается, что оно совпадает с местом регистрационного учета. Эта презумпция (предположение, которое признается достоверным, пока не будет доказано обратное) может быть опровергнута заинтересованным лицом, например кредитором, представившим доказательства несоответствия данных регистрационного учета должника реальному положению дел, отметила СКЭС.

Если фактическое место жительства должника не совпадает с данными регистрационного учета, то при определении подсудности следует исходить из фактического места проживания гражданина в России, сочла коллегия. "При определении подсудности дела о банкротстве лица, подавшего в регистрирующий орган недостоверные сведения о своем месте жительства, подлежат применению нормы законодательства, в обход которых регистрация была осуществлена: дело подлежит рассмотрению арбитражным судом по фактическому месту жительства гражданина в Российской Федерации", - говорится в определении ВС.

Рассмотрение дела о несостоятельности в суде по месту жительства должника направлено на оптимизацию финансовых и организационных издержек участников дела, создание благоприятных условий для быстрого и правильного его разрешения, поскольку в соответствующем регионе, как правило, сосредоточены основные экономические интересы указанных лиц, отметила коллегия.

В рассматриваемом деле, по оценке коллегии, банк представил доказательства того, что фактическое место жительства и центр основных интересов должника находятся в Москве. В частности, Слипенчук трудоустроен в столице, здесь зарегистрированы и ведут деятельность подконтрольные ему компании, в некоторых из которых он является единоличным исполнительным органом. Кроме того, в материалах других судебных дел Слипенчук сам указывал московский адрес проживания, отметила коллегия. По ее мнению, "активную деятельность, которую Слипенчук систематически осуществляет в городе Москве, физически невозможно вести, проживая на значительном удалении от столицы (в Еврейской автономной области)".

Коллегия ВС напомнила о выводах судов по предыдущему делу о несостоятельности Слипенчука, которое было прекращено в связи с отказом кредитора от требований. Тогда суд признал регистрацию Слипенчука в Бурятии формальной, а фактическим местом его проживания - Москву.

При этом, обратила внимание коллегия, Слипенчук "кроме формальных ссылок на регистрационный учет и шаблонные указания паспортных (регистрационных учетных) данных" не представил никаких доказательств фактического проживания в ЕАО.

"С учетом изложенного установленная законом презумпция нахождения должника в регионе регистрации была опровергнута банком, а значит, ходатайство должника (о передаче дела в ЕАО- ИФ) не подлежало удовлетворению", - сочла коллегия.