В Кремле назвали голословными обвинения России в диверсиях

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия не приемлет обвинения в диверсиях в свой адрес, в том числе со стороны Эстонии, и считает их голословными, не имеющими никаких доказательств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные обвинения мы слышим не только из Таллина, мы их слышим и из других европейских столиц. А все эти заявления не имеют под собой никакой основы, не имеют под собой никакой аргументации, ни доказательств, ничего. Они абсолютно голословны", - сказал Песков он, комментируя обвинения со стороны Эстонии в адрес России в диверсии на оборонных предприятиях.

"Поэтому мы не можем подобные обвинения воспринимать, мы их не воспринимаем, не приемлем, мы с ними не согласны, мы полностью отрицаем эти обвинения", - добавил он.

Эстония объявила о закрытии с 1 декабря всех оставшихся пунктов пропуска на границе с Россией после попыток диверсий на оборонных предприятиях.

"Конечно, подобные решения о закрытии всех КПП, всех переходов... Ну что, Эстония строит стену. Многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего авторам этих стен не приносили", - сказал Песков.