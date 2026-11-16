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Бронирования отелей в регионах в ноябре снизились на 10%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - За последние две недели число бронирований российских отелей за последние две недели снизилось в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при этом спрос на отели 4-5* просел вдвое меньше, чем на отели 3*, сообщил Российский союз туриндустрии.

"По данным платформы для отелей TravelLine, число бронирований по России сейчас на 10% ниже, чем год назад в то же время. Учитываются бронирования, сделанные за последние две недели по 13 ноября включительно через инструменты TravelLine. При этом спрос на качественные отели 4-5* просел менее заметно (-6%), чем на размещение 3* (-13%). В среднем цены остались на прошлогоднем уровне с тем отличием, что отели уровня 3* слегка подорожали (+1%), а 4-5* - на столько же подешевели", - рассказали в РСТ.

Лидером по числу бронирований остается Москва с долей 25,8%. Далее следуют Петербург (13,2%), Краснодарский край (9,7%), Московская область (4,6%) и Татарстан (3,8%). При этом число бронирований в Москве снизилось на 12% год к году, в Петербурге - на 10%, в Краснодарском крае - на 23%, в Подмосковье - на 16%.

Среди регионов с положительной динамикой выделяются Республика Алтай и Тверская область. На Алтае число бронирований выросло примерно на 20%, в том числе в отелях категории четыре-пять звезд - на 42%. В Тверской области показатели увеличились на 13% и более чем на 50% соответственно.

Объем бронирований на конец декабря пока на 14% ниже прошлогоднего. В сегменте четырех- и пятизвездочных отелей снижение составляет 7%, при этом цены в них уменьшились на 4%. Но активные бронирования новогодних туров, как подчеркивают в РСТ, будут идти до последнего момента, поэтому картина может измениться.

За последний месяц доля агрегаторов в общем объеме бронирований отелей в России выросла с 58% до 62%, а доля прямых продаж через сайты гостиниц сократилась с 42% до 38%. В РСТ связывают эту динамику прежде всего с масштабным сбоем у хостинг-провайдера Beget, который затронул в том числе сайты отелей, использующих решения TravelLine.

Краснодарский край Москва Московская область Петербург Подмосковье РСТ TravelLine
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