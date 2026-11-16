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В Рыльске из-за удара БПЛА поврежден энергообъект

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Рыльске в результате атаки БПЛА поврежден объект энергетик, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Сегодня враг продолжил атаковать город и нанес удар по пожарному автомобилю, магазину и неработающей АЗС. К счастью, пострадавших на данный момент сегодня нет. Предварительно, поврежден объект энергетики, ведутся восстановительные работы", - написал он.

Днем ранее в Рыльске с БПЛА были сброшены взрывные устройства. По данным Хинштейна, в результате сгорели четырехквартирный дом и административное здание, у одного многоквартирного дома повреждена крыша. Кроме того, повреждены три дома, храм, крыши и окна в административных зданиях, а также большое количество автомобилей.

Александр Хинштейн Рыльск Курская область
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