Восстановлена работа поврежденного БПЛА газопровода в Ростовской области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ликвидирован пожар и восстановлена работа газопровода, поврежденного от атаки БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max.

Он напомнил, что в результате ночной атаки в Миллеровском районе были повреждены два частных дома и газопровод.

"В настоящее время продолжается ликвидация двух возгораний на территории производственных объектов. Привлечены все необходимые силы и средства. В границах объектов введен локальный режим ЧС, развернут оперативный штаб", - пояснил губернатор.

Он добавил, что специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха - на данный момент превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

Как сообщалось ранее, возгорания на четырех производственных объектах произошли в Азове Ростовской области от атаки БПЛА. Трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу.

Минувшей ночью и утром БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону и Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах области.