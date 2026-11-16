Под санкции Евросоюза попали активы ННК

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Санкционный список Евросоюза пополнили активы "Независимой нефтегазовой компании" (ННК).

Как сообщается в журнале ЕС, санкции введены против холдинговой компании "ННК-Ойл", принадлежащих ей upstream-активов "ННК-Северная нефть" (Коми) и "ННК-Сахалинморнефтегаз" (Сахалин). Также под санкции подпал единственный нефтеперерабатывающий завод группы - Хабаровский НПЗ.

Собственник ННК Эдуард Худайнатов попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. Кроме того, он находится под санкциями Великобритании (как и "ННК-Ойл").