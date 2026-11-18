Михельсон отметил, что лидеры РФ и КНР обсудили ключевые моменты сотрудничества между странами

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на совместной встрече обсудили ключевые моменты сотрудничества между странами, отметил в беседе с журналистами председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Я считаю, очень по делу и очень хорошо. Главные моменты между странами были отмечены. После того, как СМИ ушли, самые важные моменты между двумя лидерами были обсуждены", - поделился он с журналистами.

"Я присутствую при таких встречах давно. Стремились к $200 млрд годового оборота, сегодня уже $244 млрд", - отметил Михельсон динамику взаимной торговли двух стран.

Как ранее комментировал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Деловом саммите АТЭС 18 ноября в Шэньчжене примут участие представители более 30 российских фирм, в том числе "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", Сбера, "Яндекса" и Wildberries.