В Забайкалье родителей дезертира осудили за махинацию с выплатами

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Забайкалье Краснокаменский городской суд вынес обвинительный приговор родителям дезертира по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат на сумму более 14 млн рублей, сообщила краевая прокуратура.

Суд установил, что в 2025 году сын подсудимых заключил контракт и направился в зону СВО, а в январе 2026 года вернулся домой и начал скрываться, так как самовольно ушел из зоны боевых действий.



"В апреле родители в военном комиссариате получили свидетельство о смерти своего сына. Достоверно зная, что он жив и проживает с ними, супруги заполнили необходимые документы на получение причитающихся им выплат, - сообщила прокуратура. - В результате на счета подсудимых в конце мая поступило более 14 млн рублей".



Обман вскрылся в июне, когда молодого человека за нарушение общественного порядка задержали полицейские и начали выяснять, кто это.

Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159.2 УК (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Подследственные возместили полную сумму еще до суда.

Суд приговорил женщину к 2,5 года, а мужчину к 4 годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.