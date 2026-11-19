В Дагестане Каспийск остался без воды из-за аварии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Дагестане остановили подачу воды в Каспийск из-за прорыва на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш", сообщает Единый оператор республики в сфере водоснабжения и водоотведения.

"В 5:00 утра при ежедневном обходе водовода ("Каспийск - Избербаш" - ИФ) на участке диаметром 1020 мм в районе аэропорта был обнаружен прорыв. В 5:30 (мск) работа насосной станции первого подъема в Каспийске остановилась. В 8:00 (мск) подача воды в город прекратилась", - говорится в сообщении.

Для обеспечения Каспийска водой в городскую сеть был запущен накопленный утренний запас воды из резервуаров местного филиала.

Ремонт планируют завершить до конца четверга.

По данным из открытых источников, население Каспийска составляет около 135 тысяч человек.