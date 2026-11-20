Путин на переговорах с Рахмоном обсудит сотрудничество на афганском направлении

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на переговорах со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном обсудит ключевые вопросы развития стратегического партнерства РФ и Таджикистана.

"В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-таджикского стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальную международную и региональную проблематику", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Сам президент РФ, который прилетел в Таджикистан после визита в Китай, на пресс-конференции накануне рассказал о темах, которые планируется затронуть в ходе переговоров. По его словам, в частности, они будут касаться сотрудничества на афганском направлении, функционирования российской военной базы.

"Наша правительственная делегация во главе с вице-премьером Оверчуком была в Афганистане, и я хотел бы проинформировать Эмомали Шариповича о результатах этой поездки, о том, какими мы видим перспективы сотрудничества на афганском направлении", - сказал Путин.

Он отметил, что в Таджикистане находится российская 201-я военная база, которая является "хорошим реальным гарантом безопасности в регионе".

"Нужно поговорить на эту тему, по вопросам безопасности, в том числе и продолжения функционирования этой базы, ну и двусторонние отношения", - заявил президент РФ.

Путин подчеркнул, что вопросов для обсуждения много - достаточно хорошими темпами развиваются торгово-экономические связи, есть перспективные совместные проекты. По его словам, все это и будет предметом встречи с президентом Таджикистана.