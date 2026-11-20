В Белгородской области в результате последних атак БПЛА есть погибшая и раненый

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних ударов БПЛА есть жертва и пострадавший, сообщил оперштаб региона.



В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке FPV-дрона женщина получила тяжелые травмы и погибла на месте. В селе Солохи Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по грузовику, в результате мужчина получил слепые осколочные ранения предплечья. Пострадавший госпитализирован. Его грузовик получил повреждения.

В селе Нежеголь Шебекинского округа беспилотник ударил по автомобилю и нанес ему повреждения. В Новой Таволжанки FPV-дрон повредил объект инфраструктуры, несколько населенных пунктов остались без света.

В Шебекине в результате атаки дрона на грузовик посекло прицеп. При взрыве FPV-дрона в многоквартирном доме выбило стекла.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки дрона поврежден микроавтобус. В самом Белгороде при взрыве дрона на стоянке загорелась машина. Ее потушили. Кроме того, были повреждены еще три машины и четыре автобуса.