Продажа билетов на автобусы через Крымский мост возобновляется в Севастополе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Продажа билетов на автобусы через Крымский мост возобновляется в Севастополе с субботы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С завтрашнего дня автовокзал Севастополя возобновляет продажу билетов на автобусы, следующие через Крымский мост (...) Пассажир покупает билет из Севастополя, в Керчи пересаживается на электричку до Тамани, а дальше едет автобусом до конечного пункта - в рамках купленного билета", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, билет на электричку необходимо приобретать отдельно.

Автобусные рейсы, следующие не через Крымский мост, работают штатно, добавил губернатор.

В ночь на четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост подвергся атаке. Было приостановлено движение поездов, но уже во второй половине дня его возобновили.

Также ожидается запуск пассажирских катеров через Керченский пролив, они будут ходить по фактической погоде.

Крымский мост ранее был атакован в ночь на 16 ноября и в ночь на 17 ноября, движение по его автомобильной части также приостановлено. Власти Крыма и Севастополя сообщили, что перекрытие движения по Крымскому мосту не нарушило логистику поставок грузов и топлива на полуостров.