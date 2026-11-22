Военные РФ заявили об активных наступательных действиях группировки "Центр"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" ведут активные наступательные действия, подразделения группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны армии Украины, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных наступательных действий", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии в ДНР.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - заявили в Минобороны.

Там сообщили, что группировка "Восток" за сутки нанесла поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

По данным военных, потери ВСУ на этих участках составили до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

По информации министерства, что в зоне ответственности группировки "Центр" за сутки потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - заявило Минобороны РФ.

По словам военных, за сутки группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хомино, Червоный Оскол, Гусинка, Староверовка и Пески-Радьковские Харьковской области, потери ВСУ здесь составили до 210 военнослужащих и 10 автомобилей.

По данным министерства, "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Дружковка, Славянск, Беленькое, Райгородок, Новоселовка и Николаевка в ДНР.

"ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину "Казак", 21 автомобиль и 155 мм гаубицу "Богдана", - говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что группировка войск "Днепр" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово Запорожской области, Белозерка и Михайловка Херсонской области.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 20 военных ВСУ, 24 автомобиля, 155 мм гаубица "Богдана" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, сообщило ведомство.