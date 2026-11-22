Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетики и транспорта Украины

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ, нанесли удары по связанным с ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса "Нептун", нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что за сутки поражены места производства, хранения украинских дронов и площадкам их запуска, а также пункты временной дислокации ВСУ в 144 районах.