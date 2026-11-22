Пять человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате атак беспилотников на Белгородскую область в воскресенье, еще один получил тяжелые травмы при детонации взрывного устройства, сообщил оперативный штаб региона.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями кисти, бедра и акубаротравмой он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в результате атаки еще одного FPV-дрона на легковой автомобиль пострадали брат и сестра. Мужчина с осколочными ранениями и девочка 13 лет доставлены в больницу. Также ударами беспилотников повреждены частный дом, линия электропередачи и два транспортных средства.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за детонации взрывного устройства пострадал мужчина. В крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой он доставлен в районную больницу.

В хуторе Ульяновка Волоконовского округа вследствие атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадал мужчина. Его доставили в больницу с ожогами кисти и осколочными ранениями ног.

В селе Сергиевка Краснояружского округа FPV-дрон атаковал частный дом. В селе Новая Деревня дрон атаковал автомобиль скорой помощи, добавили в оперштабе.