Четыре человека пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Два человека в Белгородском округе и еще двое в Шебекинском получили ранения после атак БПЛА, сообщили в белгородском оперштабе в воскресенье.

"В селе Беломестное Белгородского округа в результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадал мужчина. С осколочными ранениями ягодичной области и задней поверхности бедра бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2 Белгорода (...) В селе Весёлая Лопань из-за атаки беспилотника на маршрутный автобус пострадал мужчина. С осколочным ранением шеи пациент доставляется в Белгородскую областную клиническую больницу", - говорится в его сообщении.

В Шебекинском округе от детонаций дронов ВСУ пострадали мужчина и женщина, сказали в оперштабе.