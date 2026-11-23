Усиление ответственности за призывы к беспорядкам и насилию одобрено к первому чтению

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 14434-9 об усилении уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а равно за призывы к насилию над гражданами.

За такие нарушения законопроект предлагает назначать вплоть до четырех лет лишения свободы (ч. 3, ст. 212 УК), а если эти деяния были совершены с использованием интернета или средств массовой информации, - до шести лет (проектируемая ч. 3.1, ст. 212 УК).

Кроме того, законопроект предлагает увеличить максимальный срок дополнительного наказания за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма в случае, если эти деяния были совершены с использованием интернета или СМИ, - до шести лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ч. 2, ст. 205.2 УК).

Также предусматривается увеличение максимальных штрафов за применение насилия в отношении представителя власти - вплоть до 500 тыс. рублей (ч. 1, ст. 318 УК).

В комитете Госдумы по уголовному и административному законодательству обратили внимание, что "предлагаемые изменения в части повышения верхнего предела санкций переводят указанные деяния в категорию тяжких и влекут соответствующие правовые последствия: увеличение срока давности привлечения к уголовной ответственности до десяти лет, сроки погашения судимости".

Законопроект в палату внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.