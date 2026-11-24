Дата очередного раунда переговоров по Украине пока не назначена

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - У руководства России есть понимание, что переговоры по Украине в Абу-Даби должны продолжиться, но конкретная дата пока не названа, заявил в Минске пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает "БелТА".

"Нет, еще не назначены какие-то даты", - сказал он.

По его словам, президент Владимир Путин не передавал в Шэньчжэне председателю КНР Си Цзиньпину или президенту США Дональду Трампу каких-либо документов с предложениями по украинскому урегулированию и гарантиям безопасности. Также Песков отметил, что в Москве пока не видят смысла в участии европейцев в переговорах по украинскому урегулированию.

"Существуют разные точки зрения. Вы знаете, что европейцы настаивают на том, чтобы это был уже четырехсторонний формат. Мы пока не совсем понимаем, какая добавленная стоимость может появиться от участия европейцев, какой это может быть дополнительный вклад в процесс мирного регулирования", - сказал Песков.