Новгородская облдума приняла законопроект о запрете продажи вейпов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Новгородская областная дума одобрила закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них, сообщили "Интерфаксу" в законодательном собрании региона.

"Запрет вступает в силу с 1 марта будущего года и будет действовать 5 лет", - пояснил собеседник агентства.

Законопроект в парламент внес губернатор Александр Дронов в качестве дополнительной меры по охране здоровья населения.

Депутаты также одобрили поправки в региональный закон об административных нарушениях. Нарушители запрета на продажу вейпов и жидкостей к ним будут наказываться штрафами в размере от 3 тысяч (частные лица) до 500 тысяч рублей (юридические лица). Перечень чиновников, которые получат право налагать эти штрафы, позднее определит областное министерство промышленности и торговли.

Оба принятых 24 ноября законопроекта вступят в силу через 10 суток после того, как будут подписаны главой региона и опубликованы.