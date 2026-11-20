Запрет на продажу вейпов с 1 марта ввели в Брянской области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о введении в регионе запрета на розничную продажу вейпов сроком на пять лет.

"Пятилетний запрет на розничную продажу электронных систем для курения - вейпов - и жидкостей к ним вводится в Брянской области с 1 марта 2027 года. Решение принято сегодня Брянской областной Думой. Аналогичные ограничения с той же даты вводят 20 регионов России", - написал Ковальчук в своем канале в Махе в пятницу.

По его словам, ограничение будет касаться всех граждан, независимо от возраста.

"По данным исследований, каждый четвертый подросток курит вейпы. Потребление никотинсодержащей продукции несет серьезные риски для здоровья. Сильнее всего страдают дыхательная, сердечно-сосудистая и нервная системы, особенно у неокрепшего организма", - отметил глава региона.