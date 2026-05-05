В Курганской области два подростка арестованы по делу о теракте

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Курганской области два 16-летних подростка арестованы по делу о поджоге железнодорожного оборудования, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В октябре 2025 года они, по версии следствия, через Telegram вступили в преступный сговор с неустановленным лицом для совершения террористического акта.

"За обещанные 25 тысяч рублей фигуранты совершили поджог железнодорожного оборудования на территории Кургана", - говорится в сообщении.

Обоим предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).