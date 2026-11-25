Часть Петрозаводска осталась без света из-за аварии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Три района Петрозаводска оказались без электроснабжения, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города.

"Домов: 84. Авария. Отключение электроснабжения: район Железнодорожный (частично), район Перевалка (частично), район Сулажгора (частично). Причина: повреждение на сетях АО "ОРЭС-Петрозаводск", - говорится в сообщении.

Электроснабжение должны возобновить к 13:30 25 ноября.

По данным из открытых источников на 2026 год, в Петрозаводске живут около 215 850 человек.