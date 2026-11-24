Непогода нарушила электроснабжение в ряде районов Мордовии и Пензенской области

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в отдельных районах Мордовии и Пензенской области, нарушенное во вторник из-за осадков и сильного ветра, сообщает ПАО "Россети Волга".

В частности, в Мордовии мокрый снег и ветер с порывами до 18 м/с стали причиной локальных технологических нарушений в работе энергообъектов.

В восстановительных работах задействованы 17 бригад "Мордовэнерго": 58 специалистов и 24 единицы спецтехники.

В Пензенской области энергетики "Пензаэнерго" также восстанавливают электроснабжение потребителей в отдельных районах после прохождения циклона с мокрым снегом и ветром с порывами до 21 м/с.

В восстановительных работах задействованы 14 бригад "Пензаэнерго": 42 специалиста и 23 единицы спецтехники.

Количество объектов и населенных пунктов, оставшихся без электроэнергии, не уточняется.