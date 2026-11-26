Глава Минздрава сообщил о двух миллионах диагностических исследований с ИИ в месяц

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В России с применением технологий искусственного интеллекта ИИ ежемесячно проводится более 2 миллионов диагностических исследований, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В четверг глава российского государства Владимир Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым посещает выставку, посвященную вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в России и Казахстане в рамках XI конференции "Путешествие в мир ИИ" (AI Journey), которая проходит в Москве. Российские министры, в том числе Мурашко, рассказали двум лидерам о применении ИИ в разных сферах.

"Более двух миллионов исследований (проводится) ежемесячно с использованием искусственного интеллекта", - сказал Мурашко.

По его словам, риск выявления рака молочной железы с искусственным интеллектом "повышается в два раза".

Кроме того, он сообщил, что ИИ используют для анализа электронных медицинских карт в 60 регионах.

С докладами о применении ИИ в разных сферах также выступили министр просвещения Сергей Кравцов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Казахстанские коллеги, сопровождавшие Токаева, также ознакомили российскую сторону о своих достижениях и наработках в сфере ИИ.