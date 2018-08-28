Нападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десятка

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Около десяти человек напали на воинский эшелон в Забайкальском крае, они забрасывали часовых камнями, не реагируя на их предупредительные выстрелы, сообщает Главное военное следственное управление СКР.

Предварительно установлено, что личный состав и военная техника войсковой части 28331 в составе воинского эшелона следовали на полигон "Цугол" для участия в учениях. Около 22 часов железнодорожный состав остановился на станции Петровский завод Петровск-Забайкальского района Забайкальского края. Для охраны эшелона был выставлен караул.

Примерно в первом часу ночи около десяти человек приблизились к воинскому эшелону и стали забрасывать часовых камнями. Военнослужащие предупредили их о том, что могут открыть огонь, и сделали предупредительные выстрелы, но неизвестные продолжали приближаться к поезду.

"В результате применения оружия один из нападавших получил ранения, от которых скончался. Установлено, что погибший, ранее судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственная группа военного следственного отдела СКР по гарнизону Сосновый Бор. На помощь военным следователям привлечены криминалисты из военного следственного управления СКР по Восточному военному округу.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Петровск-Забайкальского района сообщили "Интерфаксу", что напавшие на воинский эшелон имели связи с криминальным миром. "Погибший по прозвищу Жданчик 1989 года рождения являлся "смотрящим" (координатор криминальных групп - ИФ) в районе, он отмечал с друзьями свой день рождения в кафе у вокзала. У компании произошел конфликт с военными, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь", - сказал собеседник агентства.