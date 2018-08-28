В пригороде Ростова-на-Дону возник крупный природный пожар

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Площадь природного пожара на окраине Ростова-на-Дону возросла до 10 гектаров, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко.

"Сообщение о загорании сухой растительности по адресу: ул. Кумженская, 5 поступило в 15:24 мск. Незамедлительно были направлены силы и средства для его тушения. В последующем был повышен ранг до №3. Общая площадь пожара составляет 10 гектар", - сказал Гладченко.

Отмечается, что угрозы распространения на населенные пункты и строения нет, работа производится по фронту огня. К тушению пожара привлечено 133 человека личного состава и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось, что пожарные расчеты во вторник тушат возгорание сухой растительности в районе Кумженской рощи, где изначально горело около 2 тыс. кв. метров сухой растительности, позже площадь природного пожара возросла до 5,5 гектаров.