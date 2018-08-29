В Южной Корее арестованы капитан и члены экипажа российского танкера "Палладий"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Задержанное Береговой охраной Республики Корея российское судно "Палладий" приконвоировано в порт Пусан, несколько членов экипажа и судовладелец арестованы за сопротивление при задержании, сообщил агентству "Интерфакс" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

"Удалось связаться с одним из членов экипажа "Палладия". Он сообщил, что после того, как судно приконвоировали в Пусан, в наручниках на берег увезли судовладельца, капитана и двух или трех членов экипажа, которые оказали береговой охране сопротивление при задержании", - сказал Суханов.

У южнокорейских властей есть видеозапись случившегося.

По его словам, в течение 72 часов южнокорейские власти должны провести допрос членов экипажа, после этого будет решаться вопрос о предъявлении обвинения. Капитану может грозить до пяти лет тюрьмы. Остальным членам экипажа "Палладия" запрещен сход на берег.

"Скорее всего, после разбирательства российское судно будет конфисковано, а те члены экипажа, которых признают невиновными, депортируют", - добавил Суханов.

По его информации, танкер "Палладий" находится в Южной Корее около четырех месяцев. За это время на борту были выполнены судоремонтные работы, однако за услуги судовладелец до сих пор не рассчитался. Поэтому ранее южнокорейский суд выдал разрешение на задержание "Палладия" до погашения долгов перед ремонтникам.

По словам Суханова, российское судно "Палладий" с 15 членами экипажа на борту накануне покинуло Пусан без оформления отхода. Береговая охрана потребовала, чтобы российское судно вернулось в порт. Однако экипаж не подчинился. На борт "Палладия" из вертолета высадился десант. Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление.

Как сообщалось, "Палладий" не оформил отход, его перед выходом не досмотрела портовая инспекция. На выходе из порта Пусан российский танкер задержала береговая охрана Республики Корея.

В июне российское судно "Палладий" компании "Дальтранс" было задержано портовыми властями в южнокорейском Пусане за долги по зарплате морякам. Долг восьми членам экипажа за пять месяцев составил 250 тыс. рублей. По данным профсоюза, после обращения в Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан большая часть долга по заработной плате морякам была выплачена. В августе пять членов экипажа российского судна "Палладий", находящегося на ремонте в южнокорейском Пусане, обратились в ДВРО РПСМ с просьбой помочь им вернуться на родину.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Дальтранс" зарегистрировано в 2007 году во Владивостоке Приморского края. Основной вид деятельности - морской грузовой транспорт. Принадлежит гендиректору Андрею Андрееву.

По данным на сайте Российского регистра морского судоходства, ОО "Дальтранс" также принадлежат нефтеналивные суда " Березовнефть" и "Дальстрой", которые, как и "Палладий", приписаны к порту Владивосток.