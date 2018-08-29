На трассу от Владивостока до порта "Восточный" собрались выделить 140 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует выделить Приморскому краю более 140 млрд рублей на реализацию третьего этапа строительства скоростной автомобильной трассы "Владивосток-Находка-порт "Восточный", сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам вице-губернатора Приморья Алексея Немкова, приведенным в сообщении, в настоящий момент предварительно согласовано предоставление региону из федерального бюджета более 140 млрд рублей на строительство участка от с.Царевка до порта "Восточный" протяженностью 103 км.

Однако для получения этих средств краю необходимо предоставить обоснование суммы заявленных инвестиций и войти в федеральную целевую программу (ФЦП).

"Сейчас нам предстоит пройти технический ценовой аудит, чтобы подтвердить, что заявленных инвестиций на строительство будет достаточно. Соответствующая заявка уже размещена, контракт на проведение работ будет заключен в течение ближайших двух недель", - отметил замглавы региона.

Данные, полученные в ходе аудита, станут основанием для включения заявленных средств в соответствующую ФЦП.

"В 2019 году мы планируем провести работы по проектированию дорожного участка, а в 2020 году уже перейти к строительству", - приводит пресс-служба слова директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Дмитрия Дементьева.

Общая сумма средств, запланированных на строительство третьего участка трассы, составляет 160 млрд рублей. Помимо федеральных средств в размере 140 млрд рублей еще почти 20 млрд рублей будет выделено из бюджета Приморья.

Автотрасса "Владивосток-Находка-порт "Восточный" является частью международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-1". Первый этап проекта - участок в районе г.Артема протяженностью 18 км - был сдан в 2016 году. Сейчас осуществляются работы по реализации второго этапа - от Артема до Царевки, длиной 25 км. К концу 2020 года будут построены три транспортных развязки, 16 мостов общей длиной 1,7 км, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти 2 км.

В целом, по окончании реализации проекта протяженность дороги "Владивосток-Находка-порт "Восточный" составит 146 км. На трассе будет создано более 120 искусственных сооружений - мостов, путепроводов и тоннелей.

Расчетная интенсивность движения автотрассы к 2033 году может составить 30 тыс. автомобилей в сутки.