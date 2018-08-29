Памфилова выразила недовольство качеством расследования нарушений на выборах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова собирается встретиться с главами правоохранительных министерств и ведомств, чьи сотрудники вместо внимания к расследованию нарушений законодательства о выборах зачастую занимаются "ловлей блох и блогеров".

"Мы, например, долго уже не можем (получить результат - ИФ) по целому ряду злоупотреблений во время выборов. Мы передали документы (в правоохранительные органы - ИФ) - и вот (они) ходят по кругу, ходят по кругу. Никаких проверок, никакого серьезного выхода по линии действительных нарушителей нет. Но там, когда надо ловить блох... Или все силы уже уходят на ловлю блогеров, которые что-то там не то перепостили, я не могу понять?"- сказал Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее мнению, "приоритеты явно нарушены". "Придется, видимо, с руководством правоохранительных органов поговорить на эту тему серьезно. И с прокуратурой, и со Следственным комитетом, и с МВД",- сказала глава ЦИК РФ.

На заседании в ЦИК в среду была затронута ситуация в Екатеринбурге, где, по данным местных СМИ и наблюдателей, члены предвыборных штабов кандидатов подвергались угрозам, нападениям и порче имущества со стороны криминалитета.

Глава областного избиркома Валерий Чайников сообщил, что от кандидатов никаких жалоб не поступало, а правоохранительные органы "утверждают, что делают все, чтобы это предотвратить". В то же время по словам регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой, ситуация на выборах в этом году не сильно отличается от складывавшейся на предыдущих выборах, которые "в Екатеринбурге всегда конкурентны".