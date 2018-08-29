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Монеты шведского короля Магнуса II нашли на раскопках в Великом Новгороде

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Археологи впервые нашли на раскопках в Великом Новгороде монеты короля шведского и норвежского Магнуса II Эрикссона, сообщили в среду "Интерфаксу" в Новгородской экспедиции Института археологии РАН (Москва).

"Два пеннинга найдены в культурном слое середины XIV века на Знаменском раскопе", - сказал собеседник агентства.

На одной стороне монет находится изображение геральдического льва, на другой - три короны. "Монеты были отлиты из серебра во времена правления короля, при котором эти три короны уже были признаны государственным символом Швеции", - пояснили в экспедиции.

"Согласно гипотезе члена-корреспондента РАН Петра Гайдукова, эти монеты стали трофеями новгородцев после того, как в 1349 году они в истоке Невы отбили у шведов крепость Орешек", - сказал собеседник.

Как сообщалось, работу на Знаменском раскопе археологи начали около двух месяцев назад. Исследователи нашли здесь остатки богатых усадеб, а также сотни предметов XIV-XX веков из металлов, кости, камня, стекла, янтаря, бересты, дерева и кожи. Археологи обнаружили на раскопе печати князей и владычных наместников, бусы, браслеты и накладки, монеты, товарные пломбы, предметы культа, а также берестяную грамоту, 15 западноевропейских зеркал, редкий боевой топор и деталь средневековой волынки.

Ученые планируют закончить исследования на Знаменской улице в 2018 году.

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Теги: Великий Новгород
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