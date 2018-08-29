Вице-президент НЛМК погиб в Москве

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент по исследованиям и разработкам Новолипецкого металлургического комбината (группа НЛМК) Бруно Чарльз Де Куман погиб в среду в Москве, сообщила компания.

"Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно", - заявила НЛМК. Компания не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств.

Бруно Чарльз Де Куман был назначен вице-президентом НЛМК по исследованиям и разработкам в июне 2017 года, должность была создана в группе впервые.

В сферу ответственности топ-менеджера входили координация деятельности исследовательских центров производственных площадок НЛМК, разработка инновационных видов продукции, совершенствование процессов.

Де Куман получил докторскую степень в Корнеллском университете, до назначения в НЛМК занимался научными исследованиями и разработками в области материаловедения в мировых промышленных лабораториях и научных учреждениях.