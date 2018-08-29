Россия с 31 августа запретит ввоз продукции белорусского "Молочного гостинца"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 31 августа запрещает поставки продукции с белорусского предприятия "Молочный гостинец". Продукция пяти предприятий поставлена на усиленный лабораторный контроль.

Как сообщает служба, это связано с нарушениями ветеринарно-санитарных требований РФ.

Режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении продукции предприятий "Беловежские деликатесы" (выявление кокцидиостатиков в колбасных изделиях), "Квинфуд" (несоответствие гистологического состава информации, заявленной на маркировке консервов из говядины), Слуцкого мясокомбината (выявление ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины), ЧПУП "15 Авеню" (выявление бактерий группы листерий в соленой рыбе), филиала "Коопзаготпромторг" Поставского райпо (выявление бактерий группы листерий в говядине).